الفائض التجاري القطري يهبط نحو 40% الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال تشرين أول الماضي بنسبة 39.6% على أساس سنوي، ليسجل 1.92 مليار دولار، بينما إرتفع بنسبة 9.5% قياساً بشهر أيلول الذي سبقه.



وكشفت البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري عن الشهر الماضي، تراجع إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى نحو 4.2 مليار دولار، بضغط من انخفاض انخفاض قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية التي شكّلت نسبة 18% بقيمة 2.67 مليار دولار.



وسجلت الواردات السلعية لقطر إنخفاضا في تشرين الأول بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار، فيما صعدت بنسبة 18.3% قياساً بالشهر الذي سبقه.

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المصدر: الاقتصاد



