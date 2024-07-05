الفاو: أسعار الغذاء العالمية تستقر في يونيو

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية استقر في يونيو لأن انخفاضا في أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

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وبلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في يونيو، دون تغيير عن مايو. وعُدلت قراءة مايو بعد أن كانت في البداية 120.4.



وقبل يونيو، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في فبراير أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022، في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.



وانخفضت قراءة يونيو بنسبة 2.5 بالمئة عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.



وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 مليون طن (أي بزيادة 0.3 بالمئة)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.

