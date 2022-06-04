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السبت، 04-06-2022 06:47 ص

الفاو: العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة

الفاو


الوكيل الإخباري - أكد ماكسيمو توريرو كبير اقتصاديي منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، أن العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسية، مما سيؤثر على محاصيل 2023.

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وقال توريرو: "إذا لم نتمكن الشهر المقبل أو في غضون شهرين من الحصول على كل الأسمدة من المصدرين الرئيسيين، سنواجه تحديا كبيرا"، موضحا أن المصدرين الرئيسيين لأسمدة البوتاس هما روسيا وبيلاروس.


وأوضح أن المشكلة "تتعلق بالحصاد المقبل في عام 2023 ولذا فإن همنا الرئيسي هو عام 2023".


وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نيته السعي لاستعادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك الأسمدة من روسيا وبيلاروس، من أجل التخفيف من أزمة الغذاء.


وأشار فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن روسيا مستعدة لتوريد الأسمدة، لكن هذا الأمر تعرقله العقوبات، وأعمال كييف نفسها هي التي تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية.

 

روسيا اليوم


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