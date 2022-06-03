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الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار وارتفاع الحبوب واللحوم

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الجمعة، 03-06-2022 12:54 م

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار وارتفاع الحبوب واللحوم

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الوكيل الاخباري- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أيار للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسي في آذار، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.

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وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 4ر157نقطة الشهر الماضي مقابل 3ر158 في نيسان، وفقا لما نقلته شبكة (سي ان بي سي) .


وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أيار كان أعلى بنسبة 8ر22 بالمئة عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.


وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في 4 سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 784ر2 مليار طن.


وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، وارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2ر2 بالمئة مع صعود القمح بنسبة 6ر5 بالمئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 2ر56 بالمئة .


وقالت (الفاو)، إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب.

 

بترا

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