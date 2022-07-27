“الفاو”: ندعم الاستراتيجية الأردنية للأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر.

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وقال العين الزعبي، إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والعمل المشترك بين المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية، مشيرًا إلى أهمية توطيد وتطوير علاقات الأردن مع المنظمة الأممية للوصول إلى جملة من المشاريع النافعة نوعياً ومالياً.



وأكد، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب النائب محمد العلاقمة، أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التعاون المثمر والوثيق بين المنظمة الأممية والمملكة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة على الصعد كافة، المحلية والإقليمية والدولية.



وأشار العين الزعبي، بحضور ممثل الأمم المتحدة في الأردن نبيل عساف، ومسؤول التنسيق الحكومي في المنظمة المهندس طلال الفايز، والأمين العام السابق لوزارة المياه الدكتورة ميسون الزعبي، إلى أهمية تسليط الضوء على المشاريع الزراعية التسويقية كونها لا تقل أهمية عن العملية الإنتاجية.



وتحدث الدكتور الواعر، حوّل جملة من المواضيع الرئيسة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، مؤكدًا أهمية العمل على إيجاد سياسات تشريعية تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى ضرورة سن قوانين تحافظ على الأراضي الزراعية جراء التوسع العمراني.