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الأربعاء، 16-03-2022 09:55 م

الفدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018

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الوكيل الاخباري - قام البنك الفدرالي الأميركي الأربعاء 16 مارس برفع الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.

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وتوقع الفدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.


وأشار الفدرالي إلى توقعاته حول التضخم عند 4.3% في 2022، و2.7% في 2023، و2.3% في 2024.


وعلى صعيد متصل، توقع الفدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% في 2022، و3.5% في 2023، و3.6% في 2024.


وقال البيان الذي أصدره الفدرالي "حرب روسيا وأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، الآثار المترتبة على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد كبير، ولكن على المدى القريب من المرجح أن تؤدي الحرب والأحداث ذات الصلة إلى خلق ضغط تصاعدي إضافي على التضخم وسينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي".

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