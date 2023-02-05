الفرصة ما زالت مواتية.. أسعار الذهب محليا مناسبة للشراء

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأحد، 38 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 34 دينار -البيع-، مقابل 31 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 44.5 دينار -البيع-، مقابل 41.8 دينارا للشراء.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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وتعتبر هذه الأسعار مناسبة للشراء عما كانت عليه خلال الفترات الماضية حيث اقتربت من مستويات 40 دينارا للغرام الواحد من عيار 21.



