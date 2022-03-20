الفنية لتسهيل النقل والتجارة تبحث ملف ديمومة سلاسل التوريد

الوكيل الإخباري -

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عقدت اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة اجتماعها الثاني لعام 2022 في مبنى وزارة النقل برئاسة أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني و بحضور شركاء القطاع بكافة انماطه .وقالت التهتموني، ان ما يدور حولنا من قضايا هامة والتي تؤثر في إمدادات النقل والتجارة تتطلب منا تظافر الجهود وتكامل جميع الجهات وشركاء القطاع في الوقوف معا والتعامل مع كافة المتغيرات .وأضافت أن ما يدور من أزمات دولية يتمحور في تأثيرها على قطاع النقل والتجارة والإمداد ، ما يجعلنا نتوقف للتفكير في اتخاذ جميع السيناريوهات والبدائل الممكنة والمتوقعة لضمان تحقيق أمرين رئيسيين وهما الأمن الغذائي وديمومة قطاعاتنا التجارية والاقتصادية المختلفة.وشددت على ضرورة مواكبة تطورات الأزمات ووضع البدائل المتوقعة للتأكد من سهولة وانسيابية الإمداد والنقل الداخلي والخارجي وما يحيط بهما من إجراءات مختلفة و ضرورة الاستماع لمشاكل ومعيقات كل نمط و العمل على حلها بالسرعة الممكنة .