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الإثنين، 15-05-2023 03:46 م

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

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الوكيل الإخباري - لوح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك برفع الفائدة من جديدة، قائلاً إنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام حتى لو كان هناك ركوداً.اضافة اعلان


وأضاف بوستيك، في تصريحات نقلتها وكالة CNBC أنه لا يرى أن التضخم ينخفض بالسرعة التي يعتقدها المشاركون في السوق، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي مستجدات فقد نضطر إلى رفعها.

وبين أنه لا يزال هناك طريق طويل لخفض التضخم حتى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، على الرغم من إحراز تقدم في خفضه صوب هذا الهدف.

وأكد أنه إذا كان متحيزا لقرار ما بشأن تسعير الفائدة، فيسكون متحيزا لزيادة أكثر قليلا بدلا من خفض الفائدة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022 في محاولة لخفض التضخم الذي كان قبل عام عند أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات.

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