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الأربعاء، 03-02-2021 02:27 م

القصدير يقفز.. وأسهم شركات تربح من ذلك

Tin-Market


الوكيل الاخباري - تشهد الأسواق زيادة في الطلب على معدن القصدير، وذلك في ظل منافسة متسارعة بين الشركات المنتجة لرقائق الكمبيوتر في العالم، وفقا لتقرير نشره موقع "أر بي كا" الاقتصادي الروسي.

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ومع زيادة الإقبال على القصدير قفزت أسهم الشركة المنصعة لهذا المعدن، بما في ذلك سهم الشركة الروسية Rusolovo، والذي صعد أمس بنسبة 26.01%.


وخلال تعاملات اليوم سجل سهم الشركة، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، مستوى 13.50 روبل، بارتفاع نسبته 19.8% عن سعر التسوية السابق.


وشركة Rusolovo، هي شركة تنشط في تعدين وإنتاج خامات القصدير والنحاس، وتدخل الشركة ضمن مجموعة Seligdar.


وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سوق القصدير تشهد عجزا كبيرا، حيث انخفض المعروض إلى أدنى مستوى في ثلاثين عاما بسبب انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب الصناعي وزيادة اهتمام المستثمرين بالمعدن.


ووفقا للوكالة فقد سجلت العقود الآجلة للقصدير قبل يومين في 1 فبراير الجاري أعلى مستوى لها منذ العام 1990، في ظل زيادة الطلب.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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