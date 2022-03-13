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الأحد، 13-03-2022 09:07 ص

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - طالب تجار أن يقرر البنك المركزي والبنوك تأجيل الأقساط المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن تاجيل الاقساط ياتي بهدف توفير السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وتحسين القدرة الشرائية لديهم.

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و اوضح أن تأجيل أقساط البنوك خلال الشهر المقبل سيزيد من القوة الشرائية في الأسواق، ويخفف من وطأة تأثير ارتفاع الاسعار إن وجد، مع التأكيد على تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين خلال شهر رمضان. المملكة

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