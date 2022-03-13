القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

الوكيل الإخباري - طالب تجار أن يقرر البنك المركزي والبنوك تأجيل الأقساط المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.



وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن تاجيل الاقساط ياتي بهدف توفير السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وتحسين القدرة الشرائية لديهم.

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