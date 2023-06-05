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الإثنين، 05-06-2023 02:36 م

القطاع الخاص السعودي غير النفطي يواصل الأداء القوي خلال مايو

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الوكيل الإخباري - استمر القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في تسجيل تحسن قوي خلال مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق، إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي، وفقً أحدث بيانات صادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.

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وأكدت قوة الطلب إلى استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018، ومع ذلك، أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.


هذا الأمر دفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض للتباطؤ بشكل طفيف إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 في أبريل، لكنه بقي أعلى كثيرا من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وأعلى من المتوسط منذ فترة كبيرة. سكاي نيوز 


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