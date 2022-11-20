القواسمي: الاستراتيجيات والخطط أساس تنظيم القطاع التجاريّ

الوكيل الإخباري -

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أكد رئيس كتلة العطاء، أسعد القواسميّ، إن العمل وفق استراتيجيّة شاملة وخطّة عمل واضحة هو أساس تنظيم القطاع التجاريّ.وقال القواسميّ، في تصريح صحفي، إن الهم الأكبر للتجّار هو تحقيق المصلحة والّتي تنعكس إيجاباً من خلال إيجاد حلول للتحدّيات والصعوبات الّتي تعترض نموّ العمليّة التجاريّة.ولفت إلى أنّ البناء على الإنجاز هدف رئيسيّ لتحقيق النموّ المستدام للقطاع التجاريّ، مؤكّداً أنّ التشاركيّة والتعاون بين كافّة الأطراف هو الطريق الواضح للوصول إلى قطاع تجاريّ قويّ.وأكد على أهمّيّة الشراكة بين غرفة تجارة عمّان مع الفعاليّات الاقتصاديّة المختلفة من نقابات وهيئات وجمعيّات متخصّصة.وشدّد على أنّ كتلة العطاء تضع يدها بيد الجميع لتحقيق المنفعة العامّة للقطاع التجاريّ.ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.