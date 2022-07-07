القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن الإقبال على شراء الملابس ما زال متواضعا بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان





وقال القواسمي لـ"الوكيل الإخباري"، إن انشغال العائلات بامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وخصوصية عيد الأضحى بالتوجه نحو الأضاحي بدلا من الملابس والمستلزمات الأخرى وراء التراجع الكبير.



وأضاف أن دخول أعداد كبيرة من الطرود البريدية إلى المملكة أثرت على الشراء من المحلات، على الرغم من أن الطلب يرتفع في مناطق معينة وينخفض في مناطق أخرى.



وأشار القواسمي إلى أن أسعار الملابس والأحذية متفاوتة ومعقولة في السوق المحلي، متوقعا ارتفاع الطلب ليلة العيد والتي تشهد إقبالا كبيرا في العادة.



وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع غالبية الأسعار مؤخرا، الأمر الذي دفعهم لتغيير نمطهم الاستهلاكي والتركيز على شراء الحاجات والمستلزمات الأساسية.

