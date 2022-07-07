الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

تحذير للمواطنين من شركات سياحة غير مرخصة

الخميس، 07-07-2022 01:58 م

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

محل اواعي


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن الإقبال على شراء الملابس ما زال متواضعا بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وقال القواسمي لـ"الوكيل الإخباري"، إن انشغال العائلات بامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وخصوصية عيد الأضحى بالتوجه نحو الأضاحي بدلا من الملابس والمستلزمات الأخرى وراء التراجع الكبير.

وأضاف أن دخول أعداد كبيرة من الطرود البريدية إلى المملكة أثرت على الشراء من المحلات، على الرغم من أن الطلب يرتفع في مناطق معينة وينخفض في مناطق أخرى.

وأشار القواسمي إلى أن أسعار الملابس والأحذية متفاوتة ومعقولة في السوق المحلي، متوقعا ارتفاع الطلب ليلة العيد والتي تشهد إقبالا كبيرا في العادة.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع غالبية الأسعار مؤخرا، الأمر الذي دفعهم لتغيير نمطهم الاستهلاكي والتركيز على شراء الحاجات والمستلزمات الأساسية.

إقرأ ايضا
3202216153540689671599

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

الطاقة-المتجددة9

دراسة مقترحات لمراجعة اتفاقيات شراء الطاقة بالأردن

مم

ارتفاع حجم الحوالات الواردة الأسبوع الحالي

20200511_1589221773-22-large

أكثر من 3.67 مليون دينار قيم شيكات تداولها الأردنيون حزيران الماضي

Untitled-1-568

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

1-2-4

842 مليون دينار دفعها أردنيون كفواتير الكترونيا في حزيران الماضي

أخبار متعلقة
1574b46783447fcb1374a98f35de1973

تجارة الأردن: ارتفاع أسعار الحديد محليا إلى ٦٣٠ دينار للطن

mwq_twfr_qt_gyr_syrt_sly

10 ملايين دينار مستوردات الأردن من قطع السيارات حزيران الماضي

1656764113078

تجارة الأردن تناقش قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع البنك الدولي

1 - Copy

الأردن يستضيف المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

image

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

main_image62a1e1e94c794

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة