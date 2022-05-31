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القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

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الثلاثاء، 31-05-2022 12:02 م

القواسمي : ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي إن الطلب على الألبسة والأحذية ضعيف جداً خلال الفترة الحالية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، رغم استقرار أسعار البضائع، واستمرار تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية.

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وأوضح القواسمي أن الطلب تراجع تدريجياً بعد عطلة عيد الفطر الماضي، إلى أن وصل إلى حالة من الركود، رغم صرف الرواتب، ودخول موسم الصيف.

 

وأضاف إن "التجار تجهزوا استعداداً لعيد الأضحى المقبل، رغم أن السلوك الشرائي للأفراد يتجه نحو الأضاحي ومصاريف الحج.

 

وعبر القواسمي عن أمله بتحسن الأوضاع بعد نحو 20 يوماً من الآن، بالتزامن مع عودة المغتربين والسياح والتجهيز لموسم الحج.


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