القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية تقفز 636 مليار دولار في 3 أشهر

الوكيل الاخباري-ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 16.73% أو بمكاسب تعادل 636.22 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، لتصل لأكثر من 4.43 تريليون دولار، من 3.8 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2021.



وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من 2022 مرتفعا بنحو 2.8% على أساس ربعي، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.



وحقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبة الزيادة 14.2% في نهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2021، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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