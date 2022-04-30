الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 01:11 م

القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية تقفز 636 مليار دولار في 3 أشهر

www.mebusiness.ae_1507548781


الوكيل الاخباري-ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 16.73% أو بمكاسب تعادل 636.22 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، لتصل لأكثر من 4.43 تريليون دولار، من 3.8 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2021.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من 2022 مرتفعا بنحو 2.8% على أساس ربعي، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية ديسمبر 2021.

وحقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبة الزيادة 14.2% في نهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2021، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

420221416818777550196

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

626e6eb9423604427c029ef9 (1)

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

1_16580_02

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

62-144230-labor-day-global-occasion-to-win-their-rights_700x400

القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

أخبار متعلقة
1-210

تداعيات حرب أوكرانيا.. نداءات دولية للتحرك بشأن الأمن الغذائي

download

ارتفاع أسعار الوقود في سريلانكا قبيل محادثات مع صندوق النقد

image_750x_62558d0462342

توقعات بزيادة بنسبة 13% في أرباح البنوك السعودية مع رفع الفائدة

6255286542360412a435cf71

التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عام 1992

thumbs_b_c_57ce798f21abbcbff3df466364c32c01

250 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا

420221113236147924512

العراق: إجمالي كميات القمح المسوقة ستقل 50% عن الموسم