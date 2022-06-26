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الأحد، 26-06-2022 10:41 ص

الكاظمي في الرياض لبحث التعاون الاقتصادي والتهدئة بالمنطقة

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر رسمية عراقية، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التقى في الرياض ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لبحث قضايا تخص التعاون الاقتصادي وقضايا المنطقة.

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وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن الكاظمي بحث مع ولي عهد السعودية، العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وأهمية تطويرها بما يحقق مصالح شعبي البلدين.


وأضاف أن اللقاء بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام.


وبحسب البيان الحكومي العراقي، فان الجانبين أكدا تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية.


وكان الكاظمي قد وصل الرياض، في وقت متأخر من مساء أمس السبت في زيارة رسمية.


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