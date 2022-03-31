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الخميس، 31-03-2022 02:17 م

الكرملين: آليات الانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ستعلن قريبا

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الوكيل الإخباري -قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إنه تم تقديم صورة مفصلة حول آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وعرضها على الرئيس فلاديمير بوتين، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول متى سيتم الإعلان عن هذه الآليات للعلن، قائلا: "قريبا جدا".

ولفت بيسكوف إلى أن الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل عبر "Gazprombank" يُنظر إليه على أنه أحد الخيارات لجميع الدول الغربية، وليس فقط لألمانيا.

إلى ذلك قال بيسكوف إن إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، منوها بأن"روسيا بالتأكيد لن تقدم الغاز مجانا".

ووجه الرئيس الروسي بوتين سابقا مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة غازبروم لتحويل عملة مدفوعات الغاز بالروبل "روبل" للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على الاتحاد الروسي بحلول 31 مارس.

وشدد في الوقت نفسه على أن روسيا ستستمر في إمداد الغاز بكميات وبأسعار محددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق.

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روسيا اليوم

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