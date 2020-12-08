الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

مصدر : الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أمر دفاع جديد

الأمانة توضح حول دفع مخالفات السير

العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تحذير أمني للأردنيين

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

وفيات الثلاثاء 8/12/2020

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء




الثلاثاء، 08-12-2020 01:31 م

الكرملين يكشف صمام أمان الاقتصاد الروسي

5fcf580b4236040f8c22c2c9


الوكيل الإخباري- اعتبر الكرملين أن مستوى الدين الحكومي الروسي والاحتياطيات الأجنبية من الذهب والنقد الأجنبي التي تملكها البلاد بأنهما عاملان يضمنان استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.
اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "المستوى الحالي للدين الحكومي والاحتياطيات (الدولية) بحد ذاتها يعدان عاملين من العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا".

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الأجنبية بلغت في 1 ديسمبر الجاري 582.676 مليار دولار، منها 133.670 مليار دولار احتياطيات الأصفر الرنان.

أما الدين العام لروسيا فمن المتوقع أن يصل في نهاية العام الجاري إلى 20.4 تريليون روبل (19.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي)، وفي 2021 مستوى 23.55 تريليون روبل (20.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220207112442682191166

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

640

كم جنى أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات عوائد في 30 عاما؟

520201317137436150119

تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب محليا

gold-1-reuters

الذهب يصل إلى ذروته خلال أسبوعين بفضل رهان على تحفيز أمريكي

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

158433891489362500

تراجع أسعار النفط عالمياً

أخبار متعلقة
5faba6c74c6fe-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 18/11/2020

5faba6c74c6fe-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

87471026

روسيا.. توقعات بتسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج الذهب بحلول نهاية 2020

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

230264

ارتفاع أسعار الذهب عالميا