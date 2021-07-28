الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 12:12 م

الكشف عن حجم الاحتياطات الأجنبية لتركيا

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، أن احتياطاته الأجنبية بلغت في نهاية شهر يونيو الماضي مستوى 97.7 مليار دولار.

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ووفقا للتقرير الذي صدر عن المركزي، فإن إجمالي الاحتياطات ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 6.1% عن الشهر الذي قبله.


وأظهرت البيانات، أن احتياطات العملات الأجنبية شكلت في نهاية يونيو 2021 نحو 55.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 19.5% عن شهر مايو 2021.


فيما شكلت احتياطات الذهب 40.5 مليار دولار، وتراجعت احتياطات المعدن النفيس في الشهر الماضي بنسبة 7.8% على أساس شهري.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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