الكشف عن مصير أسعار الذهب محليا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - وصف نقيب أصحــاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، مصير أسعار الذهب محليّا بـ"المجهولة" ، نتيجة لضبابيــة المشهد الانتخابي الأمريكي.
ولفت عــلان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا اليوم ، بقيمة (50) قرشا .
وأشار أن أسعار الذهب محليّا ، تتّبــع الأسواق العالميــة ، منوّها أن هنالك تذبذبا في الأسواق المالية حاليا، وزاد " في حال وجود خلاف على فوز أحد المرشحين ، - دونالد ترامب وجو بايدن- فإن ذلك سيؤدي إلى إرباك في الســـوق المالي ، وبالتالي أسعار الذهــب ".
وقال علان " بعد إعلان الفائز في الانتخابات ، فإن أسعار الذهب ستواجه ارتفاعا عالميا ، ما ينعكس على أسعارها محليّا ".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة