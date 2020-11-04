الكشف عن مصير أسعار الذهب محليا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - وصف نقيب أصحــاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، مصير أسعار الذهب محليّا بـ"المجهولة" ، نتيجة لضبابيــة المشهد الانتخابي الأمريكي.

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ولفت عــلان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا اليوم ، بقيمة (50) قرشا .

وأشار أن أسعار الذهب محليّا ، تتّبــع الأسواق العالميــة ، منوّها أن هنالك تذبذبا في الأسواق المالية حاليا، وزاد " في حال وجود خلاف على فوز أحد المرشحين ، - دونالد ترامب وجو بايدن- فإن ذلك سيؤدي إلى إرباك في الســـوق المالي ، وبالتالي أسعار الذهــب ".

وقال علان " بعد إعلان الفائز في الانتخابات ، فإن أسعار الذهب ستواجه ارتفاعا عالميا ، ما ينعكس على أسعارها محليّا ".

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