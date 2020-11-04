الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو ضجت به مواقع التواصل

استقبال 230 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا

الكشف عن مصير أسعار الذهب محليا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

أمن الدولة تصادق على تهم مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

الضمان : تعليق دوام إدارة فرع ضمان معان يوم غدٍ الخميس

طبيب الفقراء الاردني في ذمة الله

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

الغذاء والدواء: رقابة مكثفــة على محال بيع الشاورما

برنامج الوكيل ينعى السعود وشقيقه والدعاء بشفاء نجليه - فيديو

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا




الأربعاء، 04-11-2020 03:29 م

وفق علان لـ"الوكيل الإخباري"

الكشف عن مصير أسعار الذهب محليا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

دج
مصاغ ذهبي


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - وصف نقيب أصحــاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، مصير أسعار الذهب محليّا بـ"المجهولة" ، نتيجة لضبابيــة المشهد الانتخابي الأمريكي.

اضافة اعلان
 

ولفت عــلان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا اليوم ، بقيمة (50) قرشا . 

 

وأشار أن أسعار الذهب محليّا ، تتّبــع الأسواق العالميــة ، منوّها أن هنالك تذبذبا في الأسواق المالية حاليا، وزاد " في حال وجود خلاف على فوز أحد المرشحين ، - دونالد ترامب وجو بايدن- فإن ذلك سيؤدي إلى إرباك في الســـوق المالي ، وبالتالي أسعار الذهــب ".

 

وقال علان " بعد إعلان الفائز في الانتخابات ، فإن أسعار الذهب ستواجه ارتفاعا عالميا ، ما ينعكس على أسعارها محليّا ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dollar-price-1132x670

تراجع الدولار الأميركي

3202010102734899168469

ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا

-2108229499

انخفاض صادرات إربد بنسبة 27 بالمئة

نفط

خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط

45بس

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.7 مليون دينار

600a5524-d230-4dc3-a4b3-e08b0990c412

تصريح هام حول عمل المطاعم والحظر الشامل

أخبار متعلقة
200728-gold-bar-germany-ew-520p_9bdd0d80b2dd0e9e72cd280ce83dc4a4.fit-760w

سعر أونصة الذهب يُسجل تراجعاً

ذهب

انخفاض أسعار الذهب محليا

8201914102516283125019

انخفاض أسعار الذهب محليا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 13/10/2020

223441

تراجع أسعار الذهب عالميا

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020