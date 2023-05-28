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الأحد، 28-05-2023 09:25 ص

الكهرباء العراقية: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.

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وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد موسى، إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".

 

وأوضح، أن" الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في 1/6، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها إلى 1/7". واع 

 

 

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