الكويت.. إطلاق شبكة الاتصالات الرابعة أواخر مارس

الوكيل الاخباري- تطلق شبكة الاتصالات الافتراضية "فيرجن موبايل" خدماتها في الكويت نهاية مارس المقبل، ضمن خطة الترقيم الخاصة بها التي تبدأ بالرقمين (41)، حسبما أكد مصدر خاص لـ"سكاي نيوز عربية".





ويتوقع الخبراء ارتفاع حدة المنافسة في السوق الكويتية مع دخول "فيرجين موبايل" حيز التشغيل، فالأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية تشير إلى 5.6 ملايين مشترك بخدمات الاتصالات في البلاد.



وتبلغ نسبة اشتراكات الهواتف المتنقلة 158 بالمئة، فيما 99.7 بالمئة من سكان الكويت يستخدمون الإنترنت، و95.7 بالمئة منهم يستخدمونه بشكل يومي، بينما يغطي انتشار الهواتف الذكية نحو 98.5 بالمئة من السكان.

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سكاي نيوز