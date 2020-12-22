الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الرئيس الامريكي المنتخب بايدن يتلقى لقاح كورونا

استشهاد فلسطيني على مدخل باب حطة قرب المسجد الأقصى

مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة




الثلاثاء، 22-12-2020 12:04 م

الكويت.. اقتراح برلماني بشراء أصل ديون المواطنين

GettyImages-1212794804


الوكيل الاخباري - تقدم نائبان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بمشروع قانون يقضي بشراء الدولة أصول ديون المواطنين وإسقاط فوائدها.

اضافة اعلان

وأمس الاثنين، تقدم النائبان هشام الصالح خالد العنزي بالاقتراح، والذي يقضي في المقابل بالتزام المواطن بسداد أصل المديونية من علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً (نحو 395 دولارا).


وقال العنزي بحسب صحيفة "الراي" خلاله عرضه لمشروع القانون إن "القانون المقدّم لا يكلّف الدولة أي شيء، لأن شراء الدولة لهذه المديونية سيجعلها تستقطع علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً من المقترض، ومَن ليس لديه قروض تستمر له هذه العلاوة".

بدوره، اعتبر صالح أن "المقترح مبني على أساس أن تقوم الدولة بشراء أصل الدّين، وهو مقترح دستوري وقانوني ويحقّق المساواة بين المواطنين".


يشار إلى أن القضية ليست جديدة، فمنذ مدة تشهد البلاد حملات تطالب الدولة باسقاط القروض السكنية عن المواطنين.

 

وفي مارس/آذار الماضي، كشف معهد التمويل الدولي، أن ديون الأسر الكويتية تفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يتشارك فيه أيضاً لبنان والبحرين والصين وكوريا الجنوبية.


وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية قد كشفت نقلا عن مصادر مسؤولة أن عدد المواطنين المقترضين يبلغ 580 ألفا وتبلغ قيمة القروض نحو 14- 16 مليار دينار (47- 52.6 مليار دولار)، ويصل معدل استحقاقها إلى 8 سنوات تقريباً، ونحو 75% منها لشراء العقارات السكنية.


وسبق لمجلس الأمة الكويتي، أن أقرّ قانون شراء ديون المواطنين، وإعادة جدولة القروض بعد إسقاط الفوائد التي كانت تثقل كاهل المواطنين في الكويت، وذلك في عام 2013.



 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320202164051296363412

بورصة عمان تغلق تداولاتها على6.2 مليون دينار

22e3cd5b-092a-4ba1-815d-e55acdbffd06

ارتفاع معظم بورصات الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة وقطر تهبط

30d89d7a06cf4152a35400e08218721e_18

تغييرات كبرى في صندوق الاستثمارات السعودي

donald-trump-3

ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر ويجنب البلاد إغلاقا تاما

65tyj

العراق.. اقتطاع 40 % من رواتب الرئاسات الثلاث

19730_1_1589364028 (1)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض