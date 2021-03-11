الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 01:26 م

الكويت ترفع سعر نفطها

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الوكيل الاخباري - أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الخميس، أن الكويت رفعت سعر مبيع خام التصدير لآسيا لإمدادات الشهر المقبل، ويأتي ذلك في وقت تشهد أسواق النفط تعافيا من أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الوثيقة إلى أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في أبريل المقبل عند 90 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة "دبي" للطاقة وخام دبي على بورصة "بلاتس"، بارتفاع 25 سنتا عن الشهر السابق.

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وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أبريل المقبل عند 1.05 دولار فوق سعر "عمان/دبي"، بزيادة 45 سنتا عن الشهر السابق.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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