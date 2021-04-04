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الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 10:26 ص

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

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الوكيل الإخباري- تستعد ”شركة نفط الكويت“ المملوكة للحكومة لترسية مناقصات تنظيف التلوث النفطي الذي سببه الاحتلال العراقي للدولة الخليجية عامي 1990-1991 بقيمة 900 مليون دولار.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر مسؤول في شركة ”نفط الكويت“ قوله إن ”الشركات الفائزة بالعقود محلية، هي: شركة خالد الخرافي الفائزة بموقعين في شمال الكويت وأيضا في الجنوب، وشركة إنشاءات الساير للتجارة الفائزة بموقع واحد، إضافة إلى الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات التي فازت بموقعين“.

وذكر المصدر أن ”نفط الكويت“ أسدلت الستار على أكبر مشاريع تأهيل التربة الملوثة جراء الغزو العراقي والمتعلق بخمس حزم رئيسة تم طرحها أخيرا، علما بأن المناقصات تم طرحها على مشروعين منفصلين.

وتعرف هذه المشاريع باسم ”الحفر والنقل والمعالجة“ في شمال الكويت، ومشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة والتابع للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تعالج ما يقرب من 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالنفط.

وبيّن المصدر أن ”نفط الكويت“ أرسلت توصياتها للترسية النهائية، إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي من المتوقع أن يتخذ قراره بالترسية خلال الأيام المقبلة وفقا لما تراه شركة نفط الكويت.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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