اللجنة الأردنية اليونانية تبحث التعاون في مختلف المجالات

الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الأردنية - اليونانية المشتركة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال اجتماعات الدورة الخامسة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني، التي عقدت في العاصمة اليونانية أثينا.

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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الجانب الأردني، فيما ترأس نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس الجانب اليوناني، بحضور سفير الأردن في اليونان عاهد السويدات والسفيرة اليونانية ماريناكي وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.



وناقشت اللجنة مختلف الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.



كما ناقشت قضايا التعاون في مجال الإنشاءات والطاقة، والزراعة بأحدث التقنيات، ورفع مستوى التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الطلاب، خصوصا في ضوء توفر برامج تعليمية باللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواضيع المرتبطة في مجال السياحة من خلال تبادل برامج متخصصة ومشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.



وقالت الزعبي، إن اجتماع اليوم يمثل فرصة طيبة للبحث في التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية والتعافي من جائحة كورونا، ونأمل بمزيد من التعاون في مجابهة الصعوبات التي تواجه اقتصاداتنا في ظل أن بلدينا لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة متفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، الذي بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.



وأضافت "نتطلع إلى أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادرة في إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية اللوجستية المشتركة التي تعود بالمنفعة المشتركة لكلا البلدين، بالإضافة إلى طرح عدد من مشاريع شراكات على المستوى الدولي مع دول شقيقة ودول صديقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي".



وشكرت الزعبي فريق الخبراء وكل من ساهم في الإعداد لهذه الاجتماعات ولأعضاء الوفدين الأردني واليوناني على الجهود التي بذلوها لإنجاح أعمال هذه اللجنة.



وتطرقت إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والسياحة والثقافة والعلوم وغيرها.



من جانبه، أكد الوزير اليوناني كونستانتينوس فراغكوغيانيس، أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية إلى جانب التعاون في مجالات التعليم العالي والنقل والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.



وبين أن ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والنقل والطاقة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات، سيكون له الأثر في رفع مستوى التعاون بين بلدينا على النحو المأمول وأكد على أهمية تبسيط إجراءات التجارة والاستثمار أمام رجال الأعمال في كلا البلدين.



وتوصلت اللجنة للمراحل النهائية في عدد من الاتفاقات والتفاهمات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، وتم التأكيد على أهمية استكمال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال إنفاذ قانون وسياسة المنافسة، بالإضافة إلى عدد من البرامج والاتفاقيات ومنها الازدواج الضريبي وبرنامج التعاون الثقافي والفني 2022-2025 والعديد من مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إتمامها عبر القنوات الدبلوماسية.