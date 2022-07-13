الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 12:07 م

اللجنة الأردنية اليونانية تبحث التعاون في مختلف المجالات

مبنى وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الأردنية - اليونانية المشتركة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال اجتماعات الدورة الخامسة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني، التي عقدت في العاصمة اليونانية أثينا.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الجانب الأردني، فيما ترأس نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس الجانب اليوناني، بحضور سفير الأردن في اليونان عاهد السويدات والسفيرة اليونانية ماريناكي وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.


وناقشت اللجنة مختلف الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.


كما ناقشت قضايا التعاون في مجال الإنشاءات والطاقة، والزراعة بأحدث التقنيات، ورفع مستوى التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الطلاب، خصوصا في ضوء توفر برامج تعليمية باللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواضيع المرتبطة في مجال السياحة من خلال تبادل برامج متخصصة ومشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.


وقالت الزعبي، إن اجتماع اليوم يمثل فرصة طيبة للبحث في التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية والتعافي من جائحة كورونا، ونأمل بمزيد من التعاون في مجابهة الصعوبات التي تواجه اقتصاداتنا في ظل أن بلدينا لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة متفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، الذي بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.


وأضافت "نتطلع إلى أن تؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص لدى الجانبين لأخذ المبادرة في إنشاء المشاريع الصناعية والخدمية اللوجستية المشتركة التي تعود بالمنفعة المشتركة لكلا البلدين، بالإضافة إلى طرح عدد من مشاريع شراكات على المستوى الدولي مع دول شقيقة ودول صديقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي".


وشكرت الزعبي فريق الخبراء وكل من ساهم في الإعداد لهذه الاجتماعات ولأعضاء الوفدين الأردني واليوناني على الجهود التي بذلوها لإنجاح أعمال هذه اللجنة.


وتطرقت إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والسياحة والثقافة والعلوم وغيرها.


من جانبه، أكد الوزير اليوناني كونستانتينوس فراغكوغيانيس، أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية إلى جانب التعاون في مجالات التعليم العالي والنقل والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.


وبين أن ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والنقل والطاقة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات، سيكون له الأثر في رفع مستوى التعاون بين بلدينا على النحو المأمول وأكد على أهمية تبسيط إجراءات التجارة والاستثمار أمام رجال الأعمال في كلا البلدين.


وتوصلت اللجنة للمراحل النهائية في عدد من الاتفاقات والتفاهمات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، وتم التأكيد على أهمية استكمال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال إنفاذ قانون وسياسة المنافسة، بالإضافة إلى عدد من البرامج والاتفاقيات ومنها الازدواج الضريبي وبرنامج التعاون الثقافي والفني 2022-2025 والعديد من مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إتمامها عبر القنوات الدبلوماسية.

إقرأ ايضا
69rzy84INvDOUk1LKFnFOX9QWmYN8pdUL0igZXTm

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

62ce834d1dccf

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

main_image5ee2415d8714f

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

goooo

غوغل تستعد لاحتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية

62ce69bd42360408092a0e97

مصر ترفع اسعار المحروقات

62cd599042360457f264a5de

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

أخبار متعلقة
765c3cc9-2b21-433d-9313-b18e3de16619

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

7269

مستثمرو الإسكان يطالبون بتخفيض الفوائد على القروض السكنية

34216_large

الأسواق على أعصابها ... ترقب أردني لرفع الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة

0L5A8804

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

الأردن يدرس إمكانية شراء النفط والغاز من الجزائر

0L5A8804

طرح عطاء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق