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الإثنين، 29-08-2022 02:35 م

اللجنة التوجيهية لصندوق دعم الصناعة تعقد اجتماعها الأول الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - يرأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يوم غد الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة والتي تم تشكيلها وفقا لنظام الصندوق الذي صدر مؤخرا رقم (45) لسنة 2022.اضافة اعلان


وستناقش اللجنة عددا من الموضوعات الأساسية المتعلقة بعمل الصندوق وآليات العمل.

ويستهدف الصندوق تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الاخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وكذلك زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل اضافية مما يؤدي الى زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.

كما يستهدف تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

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