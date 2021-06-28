اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تصدر دليلاً إرشادياً

الوكيل الاخباري -

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أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلا ارشاديا حول "كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية" لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة كفاءة وفعالية الضوابط والتدابير الموجهة لحمايتها من مخاطر استغلالها في تمرير عمليات غير مشروعة.وقال البنك المركزي الأردني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا الدليل يهدف إلى نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية بما يمكنها من اتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة بشكل يتوافق مع درجة مخاطر العملاء التي جرى تحديدها، وفق المنهج المستند على المخاطر، وبما يمكنها من التغلب على التحدي القائم بتأثير التطبيق الخاطئ عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة بشكل سلبي على الشمول المالي خصوصاً بالتشدد المبالغ فيه في الإجراءات المطبقة إزاء التعامل مع العملاء من ذوي المخاطر المنخفضة.