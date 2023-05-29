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الإثنين، 29-05-2023 01:51 م

الليرة التركية إلى هبوط قياسي

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الوكيل الإخباري - تأرجحت الليرة التركية بالقرب من مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.اضافة اعلان


وسجلت العملة التركية 20.05 ليرة للدولار في ساعات التداول بالسوق الآسيوية، بالقرب من المستوى المتدني القياسي والذي بلغته يوم الجمعة عند 20.06 ليرة للدولار وهبطت الليرة أكثر من 6% منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها خلال عقد حتى الآن مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وفاز أردوغان على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.

وفي خطاب بمناسبة الفوز أقر أردوغان بأن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا لكنه قال إنه سيتراجع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.5 % من 19 %  قبل عامين. ( العربية نت )

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