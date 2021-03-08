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الإثنين، 08-03-2021 04:05 م

الليرة التركية تشهد هبوطا على مدى أسبوعين

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الوكيل الاخباري - تراجعت الليرة التركية 0.7% ، مسجلة هبوطا في 10 من الجلسات الـ11 الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات وأسعار النفط، في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

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وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر، قال ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي، يوم الجمعة: "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات"، وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني حين تولى هو رئاسة البنك.


وارتفعت الليرة التركية نحو 20 بالمئة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 9 بتوقيت غرينيتش سجلت 7.575 مقابل الدولار، قُرب أقل مستوى هذا العام.


وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على استيراد الطاقة ولا تنتج أي من احتياجاتها لها، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين اليوم بعد تقارير عن هجمات على منشآت نفطية سعودية.


ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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