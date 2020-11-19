الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر




الخميس، 19-11-2020 02:18 م

الليرة التركية تصعد بعد القرار المركزي برفع الفائدة

الليرة التركية


الوكيل الاخباري- صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%.

اضافة اعلان

وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1%.


وبقيت الليرة التركية في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24 بالمئة منذ بداية العام.


وقرر المركزي التركي اليوم رفع سعر الفائدة 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين.


وقال المركزي التركي، إنه "سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة".


وأضاف أن "إنشاء بيئة تضخم منخفضة بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي"، مشيرا إلى أن القيود الجزئية المفروضة بسبب كورونا تزيد من حالة عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع الخدمات.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
theimportanceofethicaltravel

بعدما ضرب كورونا الاقتصاد العالمي.. عاصمة عربية الأرخص معيشة

112020413292985301662

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

مصر

مصر : فوز 11 شركة للتنقيب عن الذهب

2018_8_23_13_56_49_142

بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

تخصيص 7.5 مليون دولار لدعم شركات تضررت من كورونا

191282

تراجع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
71987

الليرة التركية تتراجع قبل يوم من قرار مهم بشأن الفائدة

م

صندوق النقد : أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان

5eb12d774236042787226ee4

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

5fae909a4236043ed2369558

أردوغان: مرحلة جديدة في تركيا ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي

نفط

تراجع أسعار النفط عالميًا

16049911918676049

الليرة التركية تنخفض بنحو 4% أمام الدولار