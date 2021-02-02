الليرة التركية تصعد بنحو 5%

الوكيل الاخباري - ارتفعت الليرة التركية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة موجة صعود بعد أن تعهد البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

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بلغت العملة التركية 7.1150 ليرة للدولار، بحلول الساعة 08:33 بتوقيت غرينتش، مرتفعة من إغلاق عند 7.1970 أمس الاثنين.



وفي وقت سابق، صعدت العملة إلى 7.0925 ليرة للدولار، مسجلة أقوى مستوياتها منذ السادس من أغسطس الماضي. وسجلت الليرة مكاسب تزيد على 4.8 بالمئة منذ بداية العام، الأمر الذي جعلها من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء.



وكانت الليرة ختمت العام الماضي منخفضة نحو 20 بالمئة مقابل الدولار. وعوضت العملة التركية بعض خسائرها في الشهرين الأخيرين بفضل توقعات لنهج تقليدي بدرجة أكبر في ظل محافظ للبنك المركزي ووزير مالية جديدين.





المصدر : روسيا اليوم



