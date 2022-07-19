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الثلاثاء، 19-07-2022 12:57 م

الليرة التركية تنهار من جديد

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الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار، الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة كانون الأول.

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وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن نزلت 44 بالمئة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.


وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 بالمئة.


وبحسب بيانات رسمية صادرة، مستهل الشهر الجاري، عن هيئة الإحصاء التركية، فإن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.

 

وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض. (CNBC)

 


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