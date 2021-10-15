الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 01:34 م

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

ليره ٢


الوكيل الإخباري - انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، وذلك بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات في البنك المركزي.

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وفقدت الليرة ما يصل إلى 0.4 في المئة من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.2250 مقابل العملة الأمريكية. وسجلت 9.2100 في الساعة 0752 بتوقيت جرينتش. وهوت العملة التركية بنسبة 19 في المئة حتى الآن هذا العام.
وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".


وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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