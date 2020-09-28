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الإثنين، 28-09-2020 03:03 م

في ظل التوترات الجيوسياسية

الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية

ليرة
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجل سعر صرف الليرة التركية مستويات قياسية متدنية أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في ظل مخاوف جيوسياسية.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.73% إلى 7.7963 ليرة، وفقا لموقع "بلومبرغ".

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وبذلك تكون العملة التركية قد تراجعت إلى مستوى قياسي متدن جديد، وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.


وتتعرض العملة التركية لضغوطات بعدما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بلاده الكامل لباكو بعد المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم قره باغ.


ويضاف هذا التوتر إلى تفاقم العلاقات بين تركيا واليونان بشأن أعمال التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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