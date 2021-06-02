الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

الوكيل الاخباري-قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة وإنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي بشأن القضية، ما أدى إلى انخفاض الليرة لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.



وأضاف أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء: ”تحدثت إلى محافظ البنك المركزي، نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة، نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو وأغسطس“، لافتا إلى أن ”ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات“.



وأدت تعليقات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه ”عدو أسعار الفائدة“، إلى انخفاض سعر الليرة، التي تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

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المصدر: إرم