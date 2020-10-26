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الإثنين، 26-10-2020 11:04 ص

الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

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الوكيل الاخباري - تراجعت العملة التركية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

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وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عن الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة، بحسب وكالة "رويترز".


ولامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080 في الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، في سعر أضعف من مستوى إغلاق الجمعة البالغ 7.9650 ليرة.

 

وفقدت العملة 25 بالمئة من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.


وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمئة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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