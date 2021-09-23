الليرة التركية تهوي بعد قرار للمركزي التركي مخالف للتوقعات

الوكيل الاخباري- تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة.



ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد ارتفع سعر صف الدولار، بحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.07% إلى 8.74 ليرة للدولار، وقبل ذلك سجلت العملة التركية 8.8017 ليرة للدولار.



وبذلك تكون العملة التركية قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا بعد أن خفض المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من تدهور توقعات التضخم.



وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 18%.



وكان 23 اقتصاديا شملهم استطلاع لوكالة "بلومبوغ" توقعوا جميعا باستثناء واحد أن يبقي المركزي التركي معدل أسعار الفائدة الأساسية عند 19% اليوم نظرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع.



وعلى حد تعبير وكالة "بلومبرغ" فإن القرار هو علامة على أن صانعي السياسة في المركزي يستسلمون لمطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض. وتهدد هذه الخطوة أيضا بتقويض ثقة المستثمرين في أصول الدولة مع تآكل العائد الحقيقي على الليرة.

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المصدر: روسيا اليوم