الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية لمستوى منخفض جديد، خلال تعاملات الخميس، مواصلة الخسائر الحادة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة فيما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه مؤشر على أن أنقرة تخفف من سيطرة الدولة على سوق الصرف.



وخلال الليل، انخفضت العملة التركية بنحو 0.8% ، إلى نحو 23.39 ليرة للدولار، قبل أن تعوض بعض خسائرها ليجري تداولها حاليا عند مستوى 23.36 للدولار.

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وفي الجلسة السابقة، شهدت الليرة أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021.



وخسرت الليرة أكثر من 19.9 % من قيمتها منذ بداية العام، وتفاقمت تراجعاتها منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة الشهر الماضي. سكاي نيوز