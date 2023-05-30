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الثلاثاء، 30-05-2023 11:03 ص

الليرة التركية تواصل التراجع مسجلة قاعاً جديداً أمام الدولار الأميركي

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الوكيل الإخباري - استمرت الليرة التركية في التراجع إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. 

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وهبطت الليرة التركية إلى مستويات 20.2 ليرة للدولار الأميركي وذلك ضمن تراجع مضطرد في القيمة خلال الأيام الماضية.


هذا وتراجعت الليرة أكثر من 7% منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وكانت الليرة قد كسرت حاجز الـ 20 ليرة للدولار يوم الجمعة الماضي قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، التي فاز فيها رجب طيب أردوغان على منافسه كليتشدار أوغلو بـ 52.14% مقابل 47.865، ليتولى بذلك رئاسة تركيا للمرة الثانية على التوالي.


هذا ويكافح الاقتصاد التركي مع ارتفاع معدل التضخم إذ وصل لأعلى مستوى في 24 عاماً العام الماضي، قبل أن يتباطأ دون مستويات 44% في أبريل نيسان.


وتعهد أردوغان بخفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، مع زيادة معدل النمو 5.5% في 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية 2028.

 

CNBC

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