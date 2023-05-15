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الإثنين، 15-05-2023 11:37 ص

الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري - استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد.اضافة اعلان


وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها التي سجلتها هذا العام بعد زلازل فبراير شباط.

وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمسة أعوام 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى 597 نقطة أساس وفقا لستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وتراجعت الليرة بواقع 5 في المائة منذ بداية العام.

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