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السبت، 28-05-2022 11:08 ص

الليرة اللبنانية ترتفع بشكل هائل أمام الدولار بعد انهيارات قياسية

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الوكيل الاخباري- بعد أن سجلت "انهيارات قياسية" خلال الأيام الماضية، ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، غداة قرار لمصرف لبنان.

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ويأتي ذلك بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بيانا توجه فيه إلى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات، الذين يريدون تحويلها الى الدولار الأمريكي، أعلن عبره أنه "وبناء على التعميم 161 ومفاعيله وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية إبتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك على سعر "SAYRAFA"، على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة"، موضحا أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا.

وألحق سلامة بيانه ببيان آخر أوعز فيه إلى المصارف اللبنانية "ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك لثلاثة ايام متتالية، أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميا حتى الساعة السادسة مساء، لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر "sayrafa" لمن سلم الليرات اللبنانية، كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa".

وعلى أثر ذلك ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر الصرف في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 27650 و27850 ليرة لبنانية، في حين أنه تراوح أمس الجمعة بين 37500 و37700.

 

روسيا اليوم

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