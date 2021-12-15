الليرة اللبنانية تعوض بعضا من خسائرها الفادحة أمام الدولار

الوكيل الإخباري-سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في السوق الموازية (السوق السوداء)، بعد أن كان قد لامس أمس الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد.

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وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 26650 للمبيع و26700 للشراء.



ويأتي هذا الانخفاض في سعر الصرف بعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن اتخاذ سلسلة من التدابير للجم تدهور سعر صرف الليرة.









وأعلن المصرف أنه "سيقوم بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية".



روسيا اليوم