الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 01:32 م

الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار إلى مستويات تاريخية

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء، بأن الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار، وتسجل 14500 ليرة بالسوق السوداء، في رقم قياسي بتاريخ لبنان.

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وقال موقع "النشرة" اللبناني إن سعر صرف الدولار ارتفع في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، ليتجاوز 14500 ليرة لبنانية، بارتفاع أكثر من 5 آلاف ليرة خلال 10 أيام.


وشهد الأسبوع المنصرم احتجاجات أحرقت خلالها مجموعات من الشبان الإطارات يوميا لإغلاق الطرق.


وفشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 مع توقف تدفقات الدولار وانتشار احتجاجات في البلاد.


وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب إلى حوالي ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.


من الجدير ذكره، أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.


 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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