المؤتمر حول مستقبل أوروبا.. 300 اقتراح لإصلاح الاتحاد

الوكيل الاخباري- توصل المؤتمر حول مستقبل أوروبا، وهو عبارة عن استشارة واسعة النطاق لأشخاص أطلقت قبل عام، إلى أكثر من 300 اقتراح لإصلاح الاتحاد الأوروبي، تمت الموافقة عليها، السبت، خلال الجلسة العامة النهائية في البرلمان الأوروبي.



وتم اختيار 325 اقتراحاً ضمن 49 فئة في نهاية المشاورات التي أطلقت في ربيع 2021، بينها "توجيه دعم مباشر للزراعة العضوية، ووضع معايير دنيا مشتركة للرعاية على مستوى الاتحاد الأوروبي، و"عقد اجتماعات دورية لجمعيات المواطنين".



وقالت نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيسة المشاركة في المؤتمر دوبرافكا سويكا، أثناء تصفيق الحاضرين في قاعة الجلسات العامة في برلمان ستراسبورغ، "توصل الاجتماع العام إلى توافق بشأن الاقتراحات".

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