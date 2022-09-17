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السبت، 17-09-2022 10:00 ص

المؤشرات الأمريكية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهور

عتعتت


الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، حيث هوت إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعدما أدى تحذير فيديكس من تباطؤ عالمي وشيك إلى تسريع هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ختام أسبوع مضطرب.

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وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى مستويات لم تنزل إليها منذ منتصف يوليو تموز، مع إغلاق ستاندرد آند بورز 500 دون مستوى 3900 نقطة، وهو مستوى دعم مهم.


وتحولت معنويات المستثمرين بعيدا عن المخاطرة في أعقاب سحب فيديكس توقعاتها للأرباح في وقت متأخر من يوم الخميس، فيما أرجعته إلى علامات على تراجع الطلب العالمي.


وجاء تحرك فيديكس عقب تصريحات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين حذرا من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك. ( الاقتصادية )


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