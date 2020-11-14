السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 10:20 ص

المؤشر ستاندرد آند بورز يحقق إغلاقا قياسيا بدعم نتائج أعمال وتفاؤل بشأن اللقاح

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الوكيل الاخباري-  بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعا قياسيا عند الإغلاق أمس الجمعة، وذلك في ظل نتائج أعمال إيجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى جانب آمال في نجاح لقاحات لكوفيد-19. 

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37 في المئة، إلى 29479.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36 في المئة، إلى 3585 نقطة. 


كما وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 11829.29 نقطة، بحسب رويترز. 


وتسببت بيانات إيجابية من دراسة لقاح فايزر للفيروس يوم الاثنين الماضي في قفزة دفعت ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكسب أسبوعي 2.2 في المئة ومنحت داو زيادة أسبوعية أربعة بالمئة.


لكن ناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه تراجع 0.6 بالمئة على أساس أسبوعي، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا التي استفادت من أوضاع ملازمة المنزل.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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