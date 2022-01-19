المالية: انخفاض العجز المالي بنحو 280.3 مليون دينار

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أن العجز المالي سجل، بعد المنح، انخفاضاً بحوالي 280.3 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1487.3 مليون دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان





وعزت الوزارة في بيان، الانخفاض إلى أنه "يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستقرار المالية العامة".



وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 1079.8 مليون دينار او ما نسبته 19.1% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق الوزارة التي قالت إن الارتفاع "يعود للتحسن في تحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 681.8 مليون دينار".



وأضافت أن "الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بحوالي 398.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهذا يعكس إنجاز وزارة المالية في تحقيقها للسياسة المالية بنجاح وبمؤسسية ومهنية".



وأشارت إلى أن "الارتفاع تركز في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي 1127.2 مليون دينار مقابل 1040.6 مليون دينار أو ما نسبته 8.3% خلال نفس الفترة من عام 2020".



أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية فقد "جاء الارتفاع بشكل رئيسي بسبب ارتفاع بند إيرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 767.3 مليون دينار، مقابل ما قيمته 553.6 مليون دينار أو ما نسبته 38.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق" على ما ذكرت الوزارة.



وعلى صعيد النفقات العامة، فقد ارتفعت بما قيمته 671.3 مليون دينار أو ما نسبته 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بما نسبته 4.9%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بما نسبته 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.