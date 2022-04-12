الثلاثاء 12-04-2022
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الثلاثاء، 12-04-2022 02:05 م

المانيا: ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1990

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر آذار الماضي الى أعلى مستوى له منذ عام 1990، مدفوعا بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة.

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وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، بعدما استقرت في شباط الماضي، عند 5.1 بالمئة، بحسب وكالة الانباء الألمانية( د.ب.أ).


ووفقا للمكتب، فإن سعر زيت التدفئة ارتفع بنسبة 144بالمئة، بينما ارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 4.47 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع سعر الغاز بنسبة 8.41 بالمئة.


وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمئة، ووصلت نسبة الارتفاع للدهون الغذائية وزيوت الطعام إلى 17.2بالمئة.

 

بترا

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